В Днепропетровской области раскрыли крупные махинации с жильем для военных

Вместо нового жилья военным выделили дешевые квартиры в старом недострое.

Доказательства нашли в автомобиле одного из фигурантов дела СБУ

Сотрудники СБУ и военной прокуратуры раскрыли механизм многомиллионных махинаций с бюджетными средствами, которые Министерство обороны выделило на строительство в городе Каменское Днепропетровской области жилья для военных и участников АТО.

Так, две коммерческие структуры в 2015 году выиграли тендер на строительство жилья для военных. На эти цели коммерсанты получили из бюджета 21 млн гривень. Однако вместо того, чтобы строить новый дом, предприниматели выкупили старый недострой. В нем и раздали квартиры военным. По данным экспертизы, предоставленное жилье не отвечает государственным строительным нормам, а его стоимость в реальности в несколько раз ниже, чем по документам.

Оперативники провели обыски в офисах, квартирах и автомобилях фигурантов дел, изъяли 10 тыс. долларов и документацию, которая подтверждает махинации с бюджетными деньгами. Конкретная сумма ущерба, нанесенная государству, еще выясняется.

Как сообщалось, по данным на конец 2015 года в очереди на жилье стояли более 40 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины. В том же 2015 году Минобороны закупило для военнослужащих 1,3 тыс. квартир на общую сумму свыше 1 млрд грн. Также ведомство выплатило военнослужащим, стоявшим в очереди на получение квартир, компенсации за приобретение жилья на общую сумму 250 млн грн.