В Днепропетровской области перевернулся автобус с детьми - СМИ

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Погибла женщина, переходившая дорогу.

Автобус с детьми попал в ДТП

В Днепропетрвской области вечером 3 декабря на криворожской трассе перевернулся автобус, в салоне которого находилось 49 человек, из них 23 детей, передает Vgorode со ссылкой на полицию Днепра.

Пассажиры автобуса из Кропивницкого, в Днепре были на гастролях,

По предварительной информации, в результате ДТП погибла одна женщина, которая переходила дорогу во время происшествия. По данным ГСЧС, все дети живы, их отвезли в больницу на улице Космической, после обследования заселят в отель.

Автобус будут доставать с помощью крана.

2 декабря в Нежинском районе Черниговской области автомобиль "ЗАЗ" столкнулся с микроавтобусом, который перевозил школьников. Трое несовершеннолетних и водитель микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести.