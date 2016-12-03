В Днепропетровской области перевернулся автобус с детьми - СМИ

Погибла женщина, переходившая дорогу.
В Днепропетрвской области вечером 3 декабря на криворожской трассе перевернулся автобус, в салоне которого находилось 49 человек, из них 23 детей, передает Vgorode со ссылкой на полицию Днепра.
Пассажиры автобуса из Кропивницкого, в Днепре были на гастролях,
По предварительной информации, в результате ДТП погибла одна женщина, которая переходила дорогу во время происшествия. По данным ГСЧС, все дети живы, их отвезли в больницу на улице Космической, после обследования заселят в отель.
Автобус будут доставать с помощью крана.
2 декабря в Нежинском районе Черниговской области автомобиль "ЗАЗ" столкнулся с микроавтобусом, который перевозил школьников. Трое несовершеннолетних и водитель микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести.vgorode.ua