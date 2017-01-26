В Днепре застрелили бизнесмена и ранили его охранников

Бандиты забрали из расстрелянной машины сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему бизнесмену.

В Днепре неизвестные произвели 30 выстрелов по автомобилю охранной фирмы. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в результате погиб предприниматель, двое охранников с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.

Информация о стрельбе по ул. Академика Лазаряна поступила в дежурную часть полиции г. Днепра вечером 25 января.

Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили автомобиль охранной фирмы, в котором находился человек и двое раненых охранников в бронежилетах. В результате нападения мужчина погиб на месте, а охранники получили тяжелые телесные повреждения. Их доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. В настоящее время состояние раненых стабильное.

Полиция установила, что нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему. При жизни человек занимался предпринимательской деятельностью. Ранее на него уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение двух лет он пользовался услугами данной охранной фирмы, сотрудники которой каждый день сопровождали его до места работы и места жительства.

Сразу после совершения преступления по области был объявлен план "перехват". Сейчас поиски злоумышленников продолжаются. Полиция принимает все необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления подозреваемых в совершении убийства.

В ноябре 2016 года Верховная Рада приняла обращение к Кабинету министров и органам местного самоуправления относительно контроля за состоянием правопорядка в государстве. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в Украине сложилась угрожающая ситуация, связанная с высоким уровнем преступности в государстве. В течение 8 месяцев 2016 Украине зарегистрировано 410 тыс. уголовных преступлений, что на 25% больше, чем за такой же период прошлого года. Прослеживается тенденция к увеличению корыстных преступлений, связанных с хищением имущества граждан, которые составляют 70% от всех уголовных правонарушений. В частности, в текущем году количество краж выросло на 38%, на 40% увеличилось количество грабежей, на 30% - разбойных нападений. Количество совершение преступлений в общественных местах выросло на 55%, на 16% увеличилось количество угонов транспортных средств автомобилей.