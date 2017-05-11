В Днепре задержали семерых причастных к столкновениям 9 мая

Еще несколько "титушек" объявлены в розыск.

Первые причастные к столкновениям в Днепре задержаны

В городе Днепре сотрудники правоохранительных органов установили личности и задержали семерых молодых людей,. Они также установили личности еще семерых правонарушителей, которых объявили в розыск, сообщил советник мэра Днепра Максим Музыка.

"Только что состоялась встреча активистов и ветеранов с руководством прокуратуры, руководством СБУ в Днепропетровской области, и руководством УСБ МВД относительно хода следствия по событиям 9 мая в Днепре", - написал советник мэра на своей странице в Facebook.

Музыка также сообщил о том, что девять пострадавших уже дали показания. Он также призвал всех очевидцев инцидентов и других потерпевших, предоставить в правоохранительные органы фото и видеоматериалы.

"Очень просят очевидцев и потерпевших, а также всех, кто имеет фото и видеоматериалы (особенно нужно видео с коптеров) обращаться по адресу: ул. Боброва, 32 (приемная прокуратуры). Начальник следственной группы - Лысаченко Сергей Владимирович. Нужны все, кто может дать показания и опознать "титушек" и сотрудников МВД, которые избивали ребят", - добавил Музыка.

По его словам, правоохранители Днепра заверили, что "делают все возможное, чтобы виновные были наказаны по закону и не было нужно совершать самосуд".

"Информацию относительно хода расследования, а также время и место судебных заседаний обещают предоставлять регулярно и вовремя. Увидим. Спросим", - резюмировал советник городского головы.

Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, есть пострадавшие.

В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время беспорядков на массовых мероприятиях.

10 мая министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей управлений Национальной полиции Днепра и Днепропетровской области. Свои посты потеряли начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области генерал Игорь Репешко, начальник ГУ Национальной полиции Днепра полковник Андрей Бидыл и их заместители по обеспечению общественной безопасности.

Позже глава Национальной полиции Украины Сергей Князев назначил нового руководителя полиции Днепропетровской области. Им стал бывший начальник днепровского Института внутренних дел Виталий Глуховеря. Его заместителем назначен руководитель патрульной полиции Днепра Владимира Богонис.