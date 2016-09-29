В Днепре установят памятник погибшим полицейским

Мемориал погибшим патрульным планируется разместить на территории автовокзала.

Мемориал погибшим патрульным Артему Кутушеву и Ольге Макаренко должны разместить на территории автовокзала Национальная полиция Украины

Двум патрульным полицейским, которые погибли в Днепре, установят памятный знак, заявил мэр города Борис Филатов.

По его словам, с подобной инициативой выступило руководство Министерства внутренних дел, передает Громадське радіо.

"Сама идея хорошая, но пока она еще обсуждается, поскольку место на автовокзале довольно людное, и если что-то делать - надо делать хорошо и навсегда, а не просто поставить маленькую мемориальную табличку", - отметил Филатов.

По плану мемориал трагически погибшим патрульным Артему Кутушеву и Ольге Макаренко должны разместить на территории автовокзала, а все расходы на изготовление и установку мемориала на себя возьмет городская власть.

Напомним, утром 25 сентября в Днепре водитель автомобиля Citroen застрелил патрульного полицейского Артема Кутушева, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Сотрудник патрульной полиции погиб на месте, а его напарница Ольга Макаренко получила ранения. Впоследствии она скончалась в больнице во время операции. Кутушев воспитывал трехлетнюю дочь, Макаренко - двух сыновей.

В убийстве патрульных подозревают 33-летнего жителя города Торез Донецкой области Александра Пугачева. Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что Пугачев является бывшим бойцом батальона "Торнадо".

Позже министр МВД Арсен Аваков сообщил, что убийца полицейских задержан. Он получил ранение в перестрелке с правоохранителями и ему сделали операцию в одной из больниц Днепра.