В Днепре совершил аварийную посадку самолет со 179 пассажирами на борту

Причины аварийной посадки не сообщаются.
Самолет рейсом из Египта в Украину "Шарм-эль-Шейх-Днепр" со 179 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Днепра.
"Над городом кружил самолет. Аварийная посадка. Более 100 пассажиров на борту. Медицина катастроф и больница Мечникова в полной готовности. Есть, приземлился, пострадавших нет ", - сказал заместитель главного врача Днепропетровской областной клинической больницы Мечникова Александр Толубаев.
В главном управлении ГосЧС в Днепропетровской области сообщили агентству УНН, что самолет Airbus совершил аварийную посадку. На борту находились 179 пассажиров.
Сообщается, что посадка прошла нормально. Погибших и пострадавших нет.
Причины аварийной посадки не сообщаются.
Ранее сообщалось, что самый большой в мире самолет украинского производства Ан-225 "Мрия" загорелся при заходе на посадку в аэропорт Лейпциг/Галле.УНН