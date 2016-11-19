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В Днепре совершил аварийную посадку самолет со 179 пассажирами на борту

19 ноября в 13:55

Причины аварийной посадки не сообщаются.

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Во время посадки никто их пассажиров не пострадал
ZN.UA

Самолет рейсом из Египта в Украину "Шарм-эль-Шейх-Днепр" со 179 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Днепра.

"Над городом кружил самолет. Аварийная посадка. Более 100 пассажиров на борту. Медицина катастроф и больница Мечникова в полной готовности. Есть, приземлился, пострадавших нет ", - сказал заместитель главного врача Днепропетровской областной клинической больницы Мечникова Александр Толубаев.

В главном управлении ГосЧС в Днепропетровской области сообщили агентству УНН, что самолет Airbus совершил аварийную посадку. На борту находились 179 пассажиров.

Сообщается, что посадка прошла нормально. Погибших и пострадавших нет.

Причины аварийной посадки не сообщаются.

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Ранее сообщалось, что самый большой в мире самолет украинского производства Ан-225 "Мрия" загорелся при заходе на посадку в аэропорт Лейпциг/Галле.

По материалам: УНН
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Тэги самолет Днепр аэропорт
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