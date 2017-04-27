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В Днепре СБУ закрыла российский конвертцентр с оборотом в 750 млн гривень

27 апреля в 16:36

Работу "конверта" контролировали должностные лица из банковского учреждения РФ.

СБУ взятка
В Днепре "накрыли" российский конвертцентр
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили и прекратили деятельность российского конвертационного центра в Днепре. Общий оборот "конверта" составил 750 миллионов гривень, сообщает пресс-служба ведомства.

Конвертцентр контролировался должностным лицам российской банковской учреждения и работал по согласованию с собственниками корпорации, зарегистрированной на территории Российской Федерации.

С целью обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий, организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли более 500 тысяч гривень наличными, печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

По решению суда арестованы счета пяти "фиктивных" предприятий организаторов сделки. Открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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Напомним, вчера сотрудники СБУ перекрыли в Киеве мощный канал финансирования террористической организации "ДНР". Трое мужчин создали в столице сеть подпольных пунктов обмена валюты. С начала года они переправили в так называемый "Центральный республиканский банк "ДНР"" валюту на более чем 60 миллионов в гривневом эквиваленте. Эти деньги использовались для нужд боевиков НВФ.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила в Киеве подпольную типографию, которая печатала фальшивые документы террористам "ДНР" и "ЛНР".

По материалам: ZN.UA
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Тэги конвертация СБУ Россия Украина валюта Днепр разоблачение
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