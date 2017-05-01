В Днепре произошла стычка между трудящимися и социалистами

Причиной столкновения стали листовки, которые представители профсоюзов пытались дать демонстрантам-социалистам.

В Днепре демонстранты не смогли найти общий язык gursesintour.com

В Днепре во время первомайской демонстрациимежду представителями профсоюзов и колонной демонстрантов с флагами "Социалистической партии Украины", сообщает Depo.Днепр

Как сообщают журналисты издания, представители профсоюзов пытались вручить листовки сторонникам социалистов, которые проходили по центральному проспекту города.

Трудящиеся Днепра на площади возле городского совета слушали выступление одного из организаторов митинга, который говорил в громкоговоритель. В это же время по проспекту проходила колонна демонстрантов с флагами и воздушными шарами с символикой СПУ. Демонстранты на площади пытались вручить им листовки, однако мужчины спортивной внешности запретили это. Началась потасовка, которую быстро разняли полицейские.

Колонна "Социалистов" добралась до площади Героев Майдана, после чего организаторы шествия сообщили о необходимости сдать флаги. После этого демонстранты разошлись.

Утром, с 10:00 до 11:00, полицейские "волнами" перекрывали центральный проспект Днепра из-за прохождения демонстрантов. При этом "маевка советских офицеров" на площади возле Театра оперы и балета в Днепре прошла в плотном окружении полиции.

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