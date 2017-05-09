В Днепре произошла массовая потасовка при участии ветеранов АТО, есть пострадавшие

СМИ сообщают, что драка началась из-за красных флагов социалистов, которые приняли за советские.

В Днепре произошла стычка с участием ветеранов АТО. dniprograd.org

В городеполиция задержала 15 человек из-за возможной причастности к массовой драке, которая вспыхнула в День победы над нацизмом. В ходе столкновений травмы получили 14 человек, среди которых 8 - участники акций и 6 правоохранителей.

В полиции города сообщают, что произошло два инцидента: один - из-за красных флагов социалистической партии, чрезмерное количество которых в колонне не понравилась активистам, а второй - во время прохождения акции "Оппозиционного блока".

В свою очередь, днепровское издание "Днепроград" сообщает, что массовая драка началась после официальных торжеств у Монумента Славы.

"Когда представители партии "Социалисты" вышли на аллею, оказалось, что у них больше красных флагов, чем даже людей. Путь колонне преградили немногочисленные, но решительные правдивые ветераны – участники войны на Востоке, которые, не разбирая партийные там флаги или советские, потребовали убрать "красные тряпки", – пишет издание, добавляя, что полиция решила оттеснить ветеранов АТО.

В ходе столкновения 11 человек получили травмы, а двоих людей забрала карета "скорой". "Днепроград" пишет, что свидетели отмечают, что потасовку с АТОвцями начали неизвестные ребята спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди.

Тем временем, Нацполиция в Днепре также сообщает о том, что правоохранители возле Монумента Славы изъяли 3 травматических и 1 газовый пистолеты, 4 ножа, газовый баллончик, шило, гвоздь и другие предметы. Один парень пытался пронести на митинг газовый баллончик "Терен-4". Его задержали и доставили в участок.

Напомним, что в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом. Этот государственный праздник появился в результате принятия 9 апреля 2015 Верховной Радой Украины. В этом году оно уже отметилось случаями столкновений. В частности, в Запорожье на День победы произошла стычка возле мэрии. Участники акции "Бессмертный полк" принесли с собой запрещенный в Украине флаг СССР, чем разозлили патриотически настроенных активистов. Востоке инциденты произошли в Харькове и Одессе.

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