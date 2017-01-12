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В Днепре появились первые "умные" остановки

12 января в 00:53

Остановки оснащены подогревом, бесплатным Wi-Fi и афоризмами Сковороды. 

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Умная остановка Днепр < >
В Днепре появились остановки с подогревом, бесплатным Wi-Fi и афоризмами Сковороды. Фото Радіо Свобода

Умная остановка Днепр
В Днепре появились остановки с подогревом, бесплатным Wi-Fi и афоризмами Сковороды.
Радіо Свобода
В Днепре появились первые "умные" остановки общественного транспорта, первые два остановочных комплекса обустроили на жилом массиве "Победа", которые оснастили бесплатным Wi-Fi, пунктом подзарядки для смартфонов, передает "Радіо Свобода". 

На остановках также работают инфракрасные обогреватели, чтобы пассажирам было комфортно ожидать транспорт в холод. Также установили "тревожную кнопку" - для экстренного вызова полиции. 

Всего в городе планируют открыть около 100 таких остановок. Их размер и особенности зависеть от количества пассажиров. 

На "умных" остановках также планируют установить "умные" урны, которые смогут частично затормозить автомобиль, наехавший на остановку. Половину новых остановок вымостят тактильной плиткой для более легкой ориентации для людей с плохим зрением и слепых. 

Остановки украшены афоризмами из произведений украинских классиков, в частности Григория Сковороды.

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Впрочем, существенным недостатком остановок является отсутствие графиков движения городского транспорта.

Умная остановка Днепр
Радіо Свобода
Умная остановка Днепр
Радіо Свобода
Умная остановка Днепр
Радіо Свобода

По материалам: Радіо Свобода
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