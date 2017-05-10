В Днепре построили современный трамвай

Новая модель сможет перевозить 267 пассажиров при скорости до 75 км/ч.

Компания Татра-Юг, чье производство расположено в Днепре, представила новую модель трехсекционного вагона К1М6. К работе над вагоном были привлечены около 250 украинских поставщиков комплектующих, внешний вид разрабатывали украинские дизайнеры. Модель рассчитана на отечественную контактную сеть и привычное состояние рельсов.

В трамвае предусмотрено место для размещения людей с ограниченной подвижностью, есть кондиционер и wi-fi. Широкие двойные двери позволяют осуществлять быструю посадку и высадку пассажиров, большие окна обеспечивают хорошую освещённость и панорамный обзор. Вагон оборудован эргономичными сидениями, современной системой информирования пассажиров, светодиодным освещением.

Ходовые тележки новой конструкции оборудованы двухступенчатой подвеской, что обеспечивает плавность хода и низкий уровень шума. Доля низкого пола составляет 70%. Вагон может развивать скорость до 75 км/ч и перевозить до 267 пассажиров.

Закон о введении "электронного билета" в городском общественном транспорте вступил в силу. Документ был опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" седьмого февраля.