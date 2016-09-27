В Днепре напали на депутата из "Оппоблока"

Вилкул заявил, что Суханова дважды ударили отверткой в грудь. Но в полиции заверили, что у депутата нет никаких телесных повреждений.

В Днепре напали на Суханова Сергей Суханов / Facebook

В Днепре неизвестные совершили нападение на депутата городского совета от Оппозиционного блока Сергея Суханова.

"На въезде в Приднепровск чудом остался жив Сергей Суханов - депутат Днепропетровского горсовета от "Оппоблока". Два удара в грудь отверткой. Спасло портмоне", - написал его соратник Александр Вилкул на своей странице в Facebook.

Позже нападение подтвердил сам Суханов, также опубликовав фотографии продырявленной курки. По его словам, "спасла толстая кожаная куртка и портмоне".

При этом, как сообщает BBC-Україна cо ссылкой на полицию, у депутата нет никаких телесных повреждений. Информацию про отвертку в полиции комментировать отказались.

В "Оппоблоке" нападение связали с политической деятельностью Суханова и распространили заявление, в котором требует от Генпрокуратуры и МВД "наказать не только исполнителей преступления, но и его заказчиков". Также утверждается, то ранее Суханова госпитализировали с сотрясением мозга "после нападения на него криминального авторитета, связанного с руководством города", а несколько месяцев назад у горсовета был поврежден его автомобиль.