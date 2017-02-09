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В Днепре начался суд над подозреваемым в убийстве полицейских Пугачевым

9 февраля в 19:11

Предыдущее заседание отложили для усиления мер безопасности.

погибшие полицейские днепр
В Днепре судят подозреваемого в убийстве полицейских "торнадовца"
Национальная полиция Украины
В Днепре в четверг, 9 февраля, начался суд над бывшим бойцом роты МВД "Торнадо" Александром Пугачевым.

Его подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в убийстве двоих патрульных и покушении на водителя маршрутки, который пытался остановить преступника, передает ТСН. Пугачеву сообщил о подозрении по пяти статьям уголовного кодекса.

Подсудимый потребовал, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных, что может существенно затянуть судебный процесс. Предыдущее судебное заседание отложили для усиления мер безопасности.

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Напомним, утром 25 сентября прошлого года в Днепре водитель автомобиля Citroen застрелил патрульного полицейского Артема Кутушева, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Сотрудник патрульной полиции погиб на месте, а его напарница Ольга Макаренко получила ранения. Впоследствии она скончалась в больнице во время операции. Кутушев воспитывал трехлетнюю дочь, Макаренко - двух сыновей. 

В убийстве патрульных подозревают 33-летнего жителя города Торез Донецкой области Александра Пугачева. Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что Пугачев является бывшим бойцом батальона "Торнадо".

По материалам: ТСН
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Тэги Днепр убийство Пугачев полиция суд
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