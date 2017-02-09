В Днепре начался суд над подозреваемым в убийстве полицейских Пугачевым

Предыдущее заседание отложили для усиления мер безопасности.

В Днепре судят подозреваемого в убийстве полицейских "торнадовца" Национальная полиция Украины

В Днепре в четверг, 9 февраля, начался суд над бывшим бойцом роты МВД "Торнадо"

Его подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в убийстве двоих патрульных и покушении на водителя маршрутки, который пытался остановить преступника, передает ТСН. Пугачеву сообщил о подозрении по пяти статьям уголовного кодекса.

Подсудимый потребовал, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных, что может существенно затянуть судебный процесс. Предыдущее судебное заседание отложили для усиления мер безопасности.

Напомним, утром 25 сентября прошлого года в Днепре водитель автомобиля Citroen застрелил патрульного полицейского Артема Кутушева, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Сотрудник патрульной полиции погиб на месте, а его напарница Ольга Макаренко получила ранения. Впоследствии она скончалась в больнице во время операции. Кутушев воспитывал трехлетнюю дочь, Макаренко - двух сыновей.

В убийстве патрульных подозревают 33-летнего жителя города Торез Донецкой области Александра Пугачева. Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что Пугачев является бывшим бойцом батальона "Торнадо".