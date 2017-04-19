В Днепре из-за непогоды отменили занятия в школах

Общеобразовательные учреждения города не будут работать до пятницы.

В Днепре из-за плохой погоды приостановлен учебный процесс приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах. Соответствующее распоряжение дал мэр города Борис Филатов.

Школьники Днепра пробудут на вынужденных каникулах до пятницы, 21 апреля.

"Дал распоряжение до пятницы включительно закрыть школы. Сейчас пойдёт телефонограмма. Стихийное бедствие", - написал Филатов на своей странице в Facebook.

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Как сообщалось, синоптики прогнозируют в Украине холодную неделю, снег и заморозки. В связи с вторжением арктического воздуха до 22 апреля в Украине ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, дождь с мокрым снегом.

В результате погодных катаклизмов – ветра, дождя и мокрого снега, в Украине обесточены 152 населенных пункта. В том числе 73 в Днепропетровской области.