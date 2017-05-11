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В Днепре допрашивают бывшего регионала Вилкула по делу о столкновениях 9 мая

11 мая в 18:17

Следователи прокуратуры работают, чтобы выйти на организаторов массовых беспорядков, а не только на рядовых участников.

Александр Вилкул
Вилкул проходит как свидетель по делу о событиях 9 мая в Днепре
Українські новини
В Днепре допрашивают народного депутата Александра Вилкула ("Оппозиционный блок") в качестве свидетеля по делу о столкновениях в Днепре 9 мая, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Следователи облпрокуратуры Днепропетровщины на данный момент допрашивают народного депутата от Оппоблока Александра Вилкула в статусе свидетеля", - написала она на своей странице Facebook.

По ее данным, же допрошен в качестве свидетеля представитель Соцпартии Иван Ступак.

Проводятся следственные действия с семью задержанными. "Также один из задержанных уже пошел на сотрудничество со следствием и дал важные для следствия показания на организатора одной из групп, совершивших массовые беспорядки", - отметила она.

"Следователи прокуратуры работают, чтобы выйти на организаторов массовых беспорядков", - добавила пресс-секретарь.

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Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения. В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время беспорядков на массовых мероприятиях.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Днепр беспорядки
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