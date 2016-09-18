В диппредставительствах России в Украине открылись избирательные участки

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На избирательном участке в посольстве РФ в Киеве проголосовало уже 20 человек.

В посольстве РФ в Киеве уже проголосовали 20 человек http://greener-grass.ru/

В диппредставительствах России на территории Украины, а также в оккупированном Крыму, проходят выборы в Государственную Думу.

В Киеве на избирательном участке в здании посольства РФ по состоянию на 9:00 воскресенья проголосовало около 20 человек, включая сотрудников посольства, сообщил представитель российского общественного движения "Наблюдатель", представитель СМИ "Молния" (холдинг Rambler&Co) Степан Стродин. По его словам, на территории избирательного участка присутствуют двое наблюдателей, которые отказались представиться по его просьбе и не имеют каких-либо опознавательных знаков принадлежности к каким-либо организациям. Территорию охраняет огромное количество правоохранителей, рядом также собрались представители многочисленных СМИ.

В Одессе возле здания генерального консульства Российской Федерации присутствуют около 20 сотрудников Национальной полиции.

В Харькове здание российского консульства на улице Максимилиановской (бывш.Ольминского охраняют 500 полицейских и 200 бойцов Национальной гвардии. Кроме того, для предотвращения провокаций привлекли кинологов с собаками.

Генконсульство РФ во Львове работает, однако признаки открытия избирательного участка в нем отсутствуют. У входа стоит сотрудник Национальной гвардии, работает охрана. Мимо здания проходят немногочисленные прохожие.

Для того, чтобы попасть на избирательный участок необходимо предъявить паспорт. После изучения документа, человека пускают внутрь. Желающих проголосовать также проверяют ручным металлоискателем.

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 18 сентября Кремль планирует провести, в том числе, на территории аннексированного Крыма, а также в посольстве и в консульствах в Украине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.