В День Соборности Украины безопасность обеспечат около семи тысяч спасателей

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Во всех областях Украины с организаторами мероприятий провели информационно-разъяснительную работу по технике безопасности.

Организаторам торжественных мероприятий напомнили о технике безопасности ГСЧС Украины

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о том, что безопасность людей во время проведения, будут обеспечивать порядка семи тысяч спасателей и двух тысяч единиц техники.

"Во всех регионах Украины проходят торжественные мероприятия, в которых принимает участие большое количество людей. Чтобы избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, в местах проведения торжеств дежурят подразделения ГСЧС", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В Киеве и области круглосуточно дежурят более 800 спасателей и 200 единиц техники. Сотрудники ГСЧС контролируют состояние пожарной безопасности более чем на 530 объектах, которые участвуют в торжественных мероприятиях.

"Кроме того, накануне специалисты ГСЧС проводили информационно-разъяснительную работу с организаторами торжественных мероприятий", - подчеркнули в пресс-службе ГСЧС.

Сотрудники службы провели инструктаж по технике безопасности, а также проверили пути эвакуации в помещениях и наличие в них средств пожаротушения.

"Уважаемые граждане! Призываем вас соблюдать правила безопасности во время участия в празднованиях", - отметили спасатели.

Сегодня, 22 января, в Украине отмечается День Соборности и Свободы, как годовщина провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, состоявшегося в 1919 году.

День Соборности Украины был установлен в соответствии с указом Президента Украины № 42/99 от 21 января 1999 года, в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое украинское государство. 30 декабря 2011 года указом Президента Украины № 1209/2011 День соборности на официальном уровне был отменен, а вместо него установлен День соборности и свободы Украины.