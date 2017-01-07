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В день Рождества в АТО ранены трое украинских военных

7 января в 18:29

Боевики продолжают обстрелы и атакуют позиции ВСУ, несмотря на православный праздник.

потери ранения
В АТО ранены еще трое украинских бойцов
Пресс-центр АТО/Facebook
За минувшие сутки, с 6 на 7 января, российско-террористические войска осуществили 32 обстрела позиций ВСУ в Донбассе. Ранения получили трое украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО,  на Мариупольском направлении террористы использовали артиллерию калибра 122 мм для обстрела Водяного. Из минометов обстреливались Павлополь и Талаковка.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливались Павлополь, Марьинка, Гнутово, Староигнатовка, Водяное, Талаковка и Широкино.

На Луганском направлении враг использовал минометы разных калибров для обстрела Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливались Новоалександровка и Новозвановка.

На Донецком направлении боевики применяли 82 мм минометы и вооружение БМП для обстрела Троицкого, а также вели из гранатометов и стрелкового оружия Пески, Авдеевку и Луганское.

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В районе Авдеевки произошло боевое столкновение: нападение боевиков удалось отразить.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги обстрел позиция ВСУ
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