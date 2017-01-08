В день Рождества боевики ранили 6 украинских военных

Враг ведет огонь на всех направлениях.
Об этом сегодня сообщает пресс-центр АТО на официальной странице в Facebook. В частности, на Мариупольском направлении враг вел огонь из 122-миллиметровой артиллерии по Водяному, а из минометов разного калибра - по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали Павлополь, Красногоровку, Марьинку, Гнутово, Старогнатовку, Водяное, Талаковку, Широкино.
На Луганском направлении из минометов различных калибров пророссийские силы стреляли по Троицкому и Новоалександровке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Лобачево, Новоалександровке, Крымскому, Станице Луганской и Новозвановке.
На Донецком направлении с 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП боевики обстреляли Троицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганск и Луганское.
Вчера сообщалось, что в районе Авдеевки произошло боевое столкновение: нападение боевиков удалось отразить.
Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.
Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.ZN.UA