В день Рождества боевики ранили 6 украинских военных

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Враг ведет огонь на всех направлениях.

Боевики за минувшие сутки ранили 6 украинских военных. Госпогранслужба Украины

За минувшие сутки пророссийские боевики 72 раза обстреляли силы АТО, ранив при этом шестерых украинских солдат.

Об этом сегодня сообщает пресс-центр АТО на официальной странице в Facebook. В частности, на Мариупольском направлении враг вел огонь из 122-миллиметровой артиллерии по Водяному, а из минометов разного калибра - по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали Павлополь, Красногоровку, Марьинку, Гнутово, Старогнатовку, Водяное, Талаковку, Широкино.

На Луганском направлении из минометов различных калибров пророссийские силы стреляли по Троицкому и Новоалександровке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Лобачево, Новоалександровке, Крымскому, Станице Луганской и Новозвановке.

На Донецком направлении с 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП боевики обстреляли Троицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганск и Луганское.

Вчера сообщалось, что в районе Авдеевки произошло боевое столкновение: нападение боевиков удалось отразить.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.