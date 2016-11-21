В День Достоинства и Свободы киевляне почтили память Небесной Сотни

Украинцы приносят цветы к Кресту памяти.

21 ноября в третью годовщину начала Революции Достоинства в Киеве проходят торжественные мероприятия. Многие жители столицы в этот день отдают дань памяти героям Небесной сотни — киевляне несут цветы и свечи к мемориалу с фотографиями.

Также сегодня возле Креста памяти отслужили панихиду по погибшим участникам событий на Майдане.

21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и свободы. Три года назад в этот день начались акции протеста, которые потом переросли в Революцию Достоинства.