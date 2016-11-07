В дело Сущенко должна вмешаться Франция - адвокат

Сторона защиты будет добиваться поддержки в администрации президента Франции.

Фейгин заявил, что планирует активизировать работу по делу Сущенко во Франции Артем Атаманюк / LB.ua

В ситуацию незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко должна вмешаться Франция, где он работал в последнее время, заявил адвокат журналиста Марк Фейгин.

"Мы планируем активизировать работу по делу Сущенко во Франции. Ведь Роман Владимирович аккредитован там при всех ведомствах. Поэтому Франция должна немедленно вмешаться в ситуацию и проявить свою позицию по этому поводу", - сказал Фейгин в интервью "Укринформ".

Он также добавил, что сторона защиты намерена добиваться поддержки в администрации нынешнего президента Франции Франсуа Олланда и в целом - от официальных кругов страны.

Ранее сообщалось, что адвокат незаконно удерживаемого в РФ украинца Романа Сущенко Марк Фейгин проводил переговоры с председателем сената Франции Жераром Ларше, чтобы заручиться поддержкой французских политиков для освобождения журналиста.

Ранее адвокат журналиста Марк Фейгин заявил, что незаконно обвиняемого в РФ в шпионаже Романа Сущенко российским силовикам "сдал" друг семьи.

Напомним, 27 октября Московский городской суд отклонил апелляцию на решение об аресте схваченного в России по обвинению в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Украинский консул смог встретиться с Сущенко только 11 октября.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.