В деле по "стрельбе Пашинского" подозреваемых пока нет – прокурор

Все участники события на данном этапе дают показания как свидетели.

По инциденту с Пашинским подозрение пока никому не объявлено liga.net

"У нас у всех участников событий сейчас одинаковый процессуальный статус. Мы никому не объявляли о подозрении, никого не определяли как преступника. После выполнения всех следственных действий, которые зафиксируют конкретно, кто что сделал, кто что нарушил, мы сможем тогда определиться с их статусом", - сказал прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов журналистам во вторник.

По словам прокурора, все участники события на данном этапе дают показания как свидетели.

Напомним, как ранее сообщил член парламентской фракции "Народного фронта" Сергей Пашинский на своей странице в Facebook, вечером 31 декабря на трассе в Киевской области у него произошел конфликт с местным жителем. По словам Пашинского, на него напали, ударив бутылкой, после чего он вынужден был применить оружие для самозащиты, ранив нападающего в ногу.

Познее народный депутат от БПП Сергей Каплин обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко c депутатским запросом относительно расследования стрельбы народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского. По его словам, выстрелив в человека, Пашинский нарушил сразу две статьи уголовного кодекса, в частности превышение самообороны и хулиганство с применением огнестрельного оружия. В тоже время, прокуратура предварительно квалифицировала инцидент с участием Пашинского как хулиганство.