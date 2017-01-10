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В деле по "стрельбе Пашинского" подозреваемых пока нет – прокурор

10 января в 13:59

Все участники события на данном этапе дают показания как свидетели.

Сергей Пашинский
По инциденту с Пашинским подозрение пока никому не объявлено
liga.net
Подозрение о совершении преступления в инциденте с участием народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского пока никому из фигурантов не объявлено.

"У нас у всех участников событий сейчас одинаковый процессуальный статус. Мы никому не объявляли о подозрении, никого не определяли как преступника. После выполнения всех следственных действий, которые зафиксируют конкретно, кто что сделал, кто что нарушил, мы сможем тогда определиться с их статусом", - сказал прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов журналистам во вторник.

По словам прокурора, все участники события на данном этапе дают показания как свидетели.

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Напомним, как ранее сообщил член парламентской фракции "Народного фронта" Сергей Пашинский на своей странице в Facebook, вечером 31 декабря на трассе в Киевской области у него произошел конфликт с местным жителем. По словам Пашинского, на него напали, ударив бутылкой, после чего он вынужден был применить оружие для самозащиты, ранив нападающего в ногу.

Познее народный депутат от БПП Сергей Каплин обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко c депутатским запросом относительно расследования стрельбы народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского. По его словам, выстрелив в человека, Пашинский нарушил сразу две статьи уголовного кодекса, в частности превышение самообороны и хулиганство с применением огнестрельного оружия. В тоже время, прокуратура предварительно квалифицировала инцидент с участием Пашинского как хулиганство.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Пашинский прокурор Киев оружие хулиганство
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