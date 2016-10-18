В деле об убийстве Шеремета есть прогресс - полиция

Свидетелей становится все больше - правоохранители "копают" не только о событиях дня, когда взорвали Шеремета.

Несколько групп правоохранителей занимаются расследованием убийства Павла Шеремета Василий Артюшенко, ZN.UA

В расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета есть прогресс, сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян.

"Мы копаем не только относительно того дня, а в течение многих дней, и у нас появляется много дополнительной информации. Когда мы поймем, что у нас тупик, мы об этом объявим. Но пока у нас есть прогресс, мы ничего не будем говорить, потому что это может навредить следствию", – сказал он в интервью "Укринформу".

Троян добавил, что есть основная группа, которая знает все нюансы, и есть группы, которые работают со свидетелями, видеоматериалами и разработками.

Он подчеркнул, что когда не знаешь мотива убийства, получается слишком много версий, и каждую нужно отработать.

Троян также сообщил, что свидетелей в деле становится все больше.

Ранее сообщалось, что в МВД засекретили информацию, связанную с расследованием убийства Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб рано утром в среду, 20 июля, в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

Свидетелями взрыва оказались журналисты "17 канала", которые объяснили свое присутствие на месте преступления случайностью.

Следствие рассматривает несколько основных версии причин убийства журналиста Павла Шеремета – профессиональные отношения, личная неприязнь и "российский след". Кроме того, есть версия, что настоящей целью покушения мог быть не Шеремет, а руководитель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула, которой принадлежал взорванный автомобиль.