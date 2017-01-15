В четырех областях Украины из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов

Без света остались некоторые населенные пункты Закарпатской, Волынской, Львовской и Кировоградской областей.
"Состоянием на 7:00 15 января вследствие неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач, произошло отключение электроснабжения 40 населенных пунктов в четырех областях", - отмечается в сообщении пресс-службы ГСЧС.
В Закарпатской области без света остались 12 населенных пунктов, в Волынской – девять, во Львовской – 17, а в Кировоградской – два.
"К восстановлению электроснабжения будут подключены бригады облэнерго", - отмечают спасатели.
В течение суток сотрудники ГСЧС совершили 947 выездов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и предупреждения их возникновения.
Как сообщалось ранее, в связи со сложными погодными условиями, на дорогах страны пострадали 75 человек. Еще один человек погиб.
Из-за сильных снегопадов 9 января движение транспорта было ограничено в четырех областях Украины: Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской.ZN.UA