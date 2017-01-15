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В четырех областях Украины из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов

15 января в 09:55

Без света остались некоторые населенные пункты Закарпатской, Волынской, Львовской и Кировоградской областей. 

снегопад
Из-за сильных снегопадов без света в Украине остаются 40 населенных пунктов
ГСЧС / Facebook
В Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили о проблемах с электроснабжением ряда населенных пунктов Украины, вызванных плохими погодными условиями.

"Состоянием на 7:00 15 января вследствие неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач, произошло отключение электроснабжения 40 населенных пунктов в четырех областях", - отмечается в сообщении пресс-службы ГСЧС.

В Закарпатской области без света остались 12 населенных пунктов, в Волынской – девять, во Львовской – 17, а в Кировоградской – два.

"К восстановлению электроснабжения будут подключены бригады облэнерго", - отмечают спасатели.

В течение суток сотрудники ГСЧС совершили 947 выездов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и предупреждения их возникновения.

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Как сообщалось ранее, в связи со сложными погодными условиями, на дорогах страны пострадали 75 человек. Еще один человек погиб.

Из-за сильных снегопадов 9 января движение транспорта было ограничено в четырех областях Украины: Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской.

По материалам: ZN.UA
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Тэги электричество область ГСЧС Украина
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