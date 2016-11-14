В Черновцах, Ивано-Франковской и Тернопольской областях из-за снегопадов отменили занятия в школах

Отменить занятия рекомендовано и вузам.

Из-за снега дети в некоторых областях не пойдут в школы 112 Украина

В Тернопольской и Ивано-Франковской области в связи со снегопадами в понедельник, 14 ноября, отменили занятия в школах, сообщили в пресс-службах соответствующих облгосадминистраций.

Занятия в Тернопольской области приостановлены на 14 -15 ноября, это касается детских садов, школ, профессионально-технических учебных заведений. Аналогичные меры рекомендовано принять и руководству вузов и колледжей. В областном центре - Тернополе, занятия в школах не приостановлены, будут проходить в обычном режиме, сообщила пресс-служба мэрии.

Также на 14 ноября отменили занятия в школах Черновцов, а при необходиости в городе могут введены дополнительные каникулы для учеников, сообщает "Тиждень.ua" со ссылкой на мэра Черновцов Алексея Каспрука.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидаются сложные погодные условия: в западных и северных областях сильные снегопады, метели, снежные заносы, на остальной территории дожди, в центральных областях дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, гололед.