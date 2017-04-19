В Черном море затонул сухогруз, семеро моряков пропали без вести

Из 12 членов экипажа судна – девять граждан Украины.
Пока подтверждено спасение одного человека, еще четверых спасатели обнаружили с воздуха, судьба семерых остается неизвестной.
"Из воды на борт спасательного судна живым поднят член экипажа. С воздуха в акватории установлено место нахождения еще четверых членов экипажа. Судьба семерых остается неизвестной", - сказал источник агентства "Интерфакс". Он сообщил, что к обнаруженным с воздуха морякам движутся спасатели, однако пока нельзя в точности определить их состояние.
"Спасатели видят людей в спасательных жилетах, к сожалению, они не могут поднять их на борт спасательной шлюпки. Их сильной волной относят от корабля. Пока их состояние непонятно", - сообщил начальник пресс-службы "крымского управления МЧС" Владимир Иванов.
О крушении судна стало известно рано утром в среду, 19 апреля.Интерфакс , ZN.UA ,