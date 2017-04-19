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В Черном море затонул сухогруз, семеро моряков пропали без вести

19 апреля в 09:00

Из 12 членов экипажа судна – девять граждан Украины.

море
В Черном море утонул сухогруз из Херсона
Pixabay
В Черном море на расстоянии примерно 14 миль от берега Крыма потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала" (флаг Панамы, порт приписки – Херсон). На борту судна, которое следовало российского порта Азов в Турцию с грузом зерна, находились 12 человек. По данным "крымского управления МЧС РФ" среди членов экипажа – 9 украинцев, 2 россиян, один моряк из Грузии.

Пока подтверждено спасение одного человека, еще четверых спасатели обнаружили с воздуха, судьба семерых остается неизвестной.

 "Из воды на борт спасательного судна живым поднят член экипажа. С воздуха в акватории установлено место нахождения еще четверых членов экипажа. Судьба семерых остается неизвестной", - сказал источник агентства "Интерфакс". Он сообщил, что к обнаруженным с воздуха морякам движутся спасатели, однако пока нельзя в точности определить их состояние.

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"Спасатели видят людей в спасательных жилетах, к сожалению, они не могут поднять их на борт спасательной шлюпки. Их сильной волной относят от корабля. Пока их состояние непонятно", - сообщил начальник пресс-службы "крымского управления МЧС" Владимир Иванов.

О крушении судна стало известно рано утром в среду, 19 апреля. 

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
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Тэги спасатели Крым моряк крушение МЧС сухогруз Украина
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