В Черном море начинаются учения ВМС стран НАТО

В учениях принимут участие почти три тысячи военных из восьми стран, в том числе и Украины.

Украинские военные примут участие в международных флотских учениях Facebook/Генштаб ВСУ

В Черном море 1 – 10 февраля пройдут учения Военно-морских сил стран НАТО "Щит моря" (Sea Shield), в которых также примут участие и украиснкие военнослужащие. В ходе учений будут отработаны стандартные методы отражения воздушных, подводных и наземных атак, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Румынии.

В маневрах будут задействованы 2,8 тыс. военнослужащих из Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании, США, Турции и Украины, 16 надводных кораблей, одна подводная лодка и десять самолетов.

"Координацию хода учений будет осуществлять командующий румынским флотом, а фрегат "Король Фердинанд" обеспечит руководство военно-морской группой, состоящей из миноносца, четырех фрегатов, подводной лодки, шести самолетов иностранных партнеров, а также 11 суден и четырех самолетов, принадлежащих Румынии", - поясняется в сообщении румынских ВМС.

Планируется, что в учениях задействуют испанский и канадский фрегаты "Альмиранте Хуан де Борбон" и "Сент-Джонс", эсминец ВМС США "Портер", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", турецкуя подлодку и фрегат "Фатих", а также один болгарский фрегат.

ВМФ Турции представят два фрегата, два корвета, два ракетных корвета, два тральщика, два корабля, оснащенных ракетами с подвижным стартом.

Украина и Греция направят на учения военнослужащих своих ВМС.

Как сообщалось, в декабре 2016 года в Одессе прошла начальная конференция по планированию украинско-американского учения "Си Бриз-2017". Учение "Си Бриз-2017" будет сочетать теоретический и практический курсы процесса планирования и проведения операции по стандартам НАТО, курс лидерства, курс по оказанию медицинской помощи в боевых условиях и тому подобное. В учениях Sea Breeze–2016, которые проходили в июле, приняли участие представители США, Турции, Румынии и Украины.