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В Чернобыльской зоне построят солнечную электростанцию

29 апреля в 21:09

Мощность составит около 2500 МВт. 

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В Чернобыльской зоне поставят солнечные панели
Eight8 / Depositphotos
В районе Чернобыльской зоны построят солнечную электростанцию, ​​сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook. 

"Недавно мы отмечали печальную годовщину Чернобыльской трагедии. Сегодня мы работаем над тем, как дальше использовать Чернобыльскую зону. Одна из идей - установка солнечных батарей. Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, первая такая солнечная электростанция в Чернобыльской зоне уже строится", - сообщил премьер. 

По оценкам министра экологии, электроэнергия будет производиться в пределах 2500 МВт. 

"Инвесторы уже есть - мы получили 50 заявок. Я уверен, что эти инвестиции будут успешными и это тоже будет вклад в нашей энергонезависимости", - заявил Гройсман. 

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Новый конфайнмент на Чернобыльской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в ноябре текущего года, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, что в ноябре 2016 года энергоблок №4 Чернобыльской атомной электростанции был накрыт защитной аркой. Основная функция нового саркофага заключается в ограничении распространения радиоактивных веществ, которые находятся в объекте "Укрытие". Проектом предусмотрена эксплуатация нового сооружения в течение 100 лет.

На Михайловской площади в Киеве во вторник, 26 апреля, состоялся флешмоб по случаю 31-й годовщины катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Чернобыль Солнце электричество эксплуатация министр энергетика экология Гройсман инвестиции вклад президент АЭС
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