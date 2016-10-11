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В Черкассах осудили террориста "ДНР" к 9 годам заключения

11 октября в 12:51

СБУ установила, что злоумышленник заставил сотрудников радиотелевизионной станции прекратить вещание украинских каналов в Бахмуте.

военный билет ДНР
Злоумышленник был задержан в городе Корсунь-Шевченковский
vk.com/strelkov_info

Приднепровский районный суд Черкасс согласился с доводами обвинения и приговорил члена террористической организации "ДНР" к наказанию в виде девяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Злоумышленник является жителем г.Артемовск Донецкой области (сейчас - Бахмут). Длительное время он скрывался на временно оккупированной территории, но все же был задержан работниками СБУ "по месту временного проживания в г.Корсунь-Шевченковский" (Черкасская обл.)

"Установлено, что указанный гражданин, находясь в составе "ДНР", путем использования огнестрельного оружия, в сопровождении двух лиц заставил работников Артемовской радиотелевизионной станции Донецкого филиала концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Украины прекратить вещание каналов украинского телевидения, чем лишил жителей Артемовска (сейчас Бахмут - ред.) и прилегающих районов права просмотра украинских программ, что представляло угрозу информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, злоумышленник также собирал информацию о местах нахождения и передвижения техники, личного состава ВСУ, и передавал ее представителям "ДНР".

Досудебное расследование проводила Служба безопасности Украины, обвинение поддержала прокуратура области.

Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее Служба безопасности Украины и пограничная служба задержали в аэропорту "Борисполь" наемника, который воевал на стороне террористической организации "ДНР".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина ДНР терроризм обвинение Артемовск
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