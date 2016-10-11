В Черкассах осудили террориста "ДНР" к 9 годам заключения

СБУ установила, что злоумышленник заставил сотрудников радиотелевизионной станции прекратить вещание украинских каналов в Бахмуте.

Злоумышленник был задержан в городе Корсунь-Шевченковский vk.com/strelkov_info

Приднепровский районный суд Черкасс согласился с доводами обвинения и приговорил члена террористической организации "ДНР" к наказанию в виде девяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Злоумышленник является жителем г.Артемовск Донецкой области (сейчас - Бахмут). Длительное время он скрывался на временно оккупированной территории, но все же был задержан работниками СБУ "по месту временного проживания в г.Корсунь-Шевченковский" (Черкасская обл.)

"Установлено, что указанный гражданин, находясь в составе "ДНР", путем использования огнестрельного оружия, в сопровождении двух лиц заставил работников Артемовской радиотелевизионной станции Донецкого филиала концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Украины прекратить вещание каналов украинского телевидения, чем лишил жителей Артемовска (сейчас Бахмут - ред.) и прилегающих районов права просмотра украинских программ, что представляло угрозу информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, злоумышленник также собирал информацию о местах нахождения и передвижения техники, личного состава ВСУ, и передавал ее представителям "ДНР".

Досудебное расследование проводила Служба безопасности Украины, обвинение поддержала прокуратура области.

Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Служба безопасности Украины и пограничная служба задержали в аэропорту "Борисполь" наемника, который воевал на стороне террористической организации "ДНР".