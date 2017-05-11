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В центре Николаева прогремел мощный взрыв

11 мая в 06:51

Взорвали вход в банк, в близлежащих домах повылетали окна.

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В Николаеве ночью взорвали вход в банк Фото Преступности.НЕТ

В центре Николаева прогремел мощный взрыв - неизвестные в ночь на четверг, 11 мая, взорвали двери в банк "Південний" на проспекте Центральный.  Взрывной волной выбило окна квартир в рядом стоящем доме.

"Неизвестные подорвали входные двери в банк. Взрывная волна была настолько сильной, что в результате нее повылетали стекла в окнах квартир 3 и 4 этажей, расположенных в доме рядом со зданием банка", - сообщил очевидец, пишет николаевское издание "Преступности. Нет".

На месте происшествия работает полиция и спасательные службы. 

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Информации о пострадавших нет, несмотря на то, что куски двери банка разлетелись в радиусе двадцати метров.

Как сообщалось, ровно месяц назад взрыв прогремел в центре Киева, на Владимирской, в доме, где располагался банк. 

По материалам: Преступности.НЕТ
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Тэги взрыв банк Николаев происшествие
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