Взорвали вход в банк, в близлежащих домах повылетали окна.

В центре Николаева прогремел мощный взрыв - неизвестные в ночь на четверг, 11 мая, взорвали двери в банк "Південний" на проспекте Центральный. Взрывной волной выбило окна квартир в рядом стоящем доме.

"Неизвестные подорвали входные двери в банк. Взрывная волна была настолько сильной, что в результате нее повылетали стекла в окнах квартир 3 и 4 этажей, расположенных в доме рядом со зданием банка", - сообщил очевидец, пишет николаевское издание "Преступности. Нет".

На месте происшествия работает полиция и спасательные службы.

Информации о пострадавших нет, несмотря на то, что куски двери банка разлетелись в радиусе двадцати метров.

Как сообщалось, ровно месяц назад взрыв прогремел в центре Киева, на Владимирской, в доме, где располагался банк.