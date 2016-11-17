В центре Киева в субботу на весь день перекроют улицу

Улицу Прорезную прекроют в связи с демонтажем опор сети наружного освещения.
"Установление современного энергосберегающего освещения по ул. Прорезная проходит в рамках капитального ремонта сети. Учитывая значительную техническую изношенность, город нуждается в восстановлении и реконструкции сети внешнего освещения что является современным, экологическим и энергосберегающим ", - отмечает Сергей Майзель, директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА
По завершению работ, улица Прорезная будет освещена декоративными фонарями, а прохожие и пользователи проезжей части дороги безопасно и комфортно двигаться. Вместе с тем, водителей по возможности просят выбирать другие маршруты.
Как сообшалось ранее, в течение трех месяцев специальная комиссия будет проверять правомерность размещения рекламы в Киеве. Незаконные рекламные щиты вдоль улиц и дорог демонтируют.ZN.UA