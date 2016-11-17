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В центре Киева в субботу на весь день перекроют улицу

17 ноября в 16:41

Улицу Прорезную прекроют в связи с демонтажем опор сети наружного освещения.

Прорезная
В субботу ул. Прорезную перекроют с 8 до 19 часов
gloss.ua
В центре Киева в субботу, 19 ноября, с 8 утра до 7 вечера будет перекрыто вижение транспорта по ул. Прорезная, сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на официальной странице в Facebook.

"Установление современного энергосберегающего освещения по ул. Прорезная проходит в рамках капитального ремонта сети. Учитывая значительную техническую изношенность, город нуждается в восстановлении и реконструкции сети внешнего освещения что является современным, экологическим и энергосберегающим ", - отмечает Сергей Майзель, директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА

По завершению работ, улица Прорезная будет освещена декоративными фонарями, а прохожие и пользователи проезжей части дороги безопасно и комфортно двигаться. Вместе с тем, водителей по возможности просят выбирать другие маршруты.

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Как сообшалось ранее, в течение трех месяцев специальная комиссия будет проверять правомерность размещения рекламы в Киеве.  Незаконные рекламные щиты вдоль улиц и дорог демонтируют.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Прорезная улица транспорт Киев КГГА
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