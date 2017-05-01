В центре Киева прошла первомайская демонстрация

Около тысячи левых воспользовались конституционным правом на свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Около тысячи человек разного возраста прошли с утра по Крещатику в направлении Европейской площади. Организаторами шествия выступили Федерация профсоюзов Украины и Социал-демократическая партия, сообщает Укринформ.

Участники марша несли флаги с надписью "Киевский городской профсоюз" и красные флаги Социал-демократической партии, а также самодельные лозунги. Марш сопровождала машина с громкоговорителем, на которой был развернут баннер "Мир-Труд-Первомай", и оркестр барабанщиц. Демонстрацию охраняли около 200 полицейских, обстановка была спокойной.

В понедельник, 1 мая, в Украине отмечается международный день труда. В центральной части Киева митинги и массовые акции не планировались. Заместитель начальника Главного управления МВД в Киеве Игорь Коваленко заметил, что всего поступили три масштабных заявки на проведение массовых акций в столице 1 мая – от Компартии Украины и Организации совета ветеранов в центральной части и от независимых профсоюзов – на Трухановом острове.

КПУ и Организация ветеранов заявили о намерении переместить свои акции в Музей Великой Отечественной войны. "Но на данный момент на территории музея также ведутся подготовительные мероприятия по подготовке к 9 мая", - отметил замначальника управления МВД в Киеве.

По данным Центра Разумкова, каждый десятый украинец хочет военного режима. Украинцы хотели бы одновременно и демократии, и сильного лидера, не зависимого от демократических процедур.