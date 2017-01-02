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В центре Киева попрощались с убитым боевиками "Козаком" - бойцом Леонидом Проводенко

2 января в 14:30

53-летний боец 12 отдельного мотопехотного батальона Леонид Проводенко погиб 29 декабря во время боя с боевиками в районе Авдеевки.

Козак
На улице Институтской прошло прощание с бойцом 12 ОМПБ Леонидом Проводенко
В Киеве попрощались с Леонидом Проводенко - бойцом с позывным "Козак". 

Общественное прощание началось в 11:00 в центре Киева, а после этого бойца в последний путь провели на Лукьяновском кладбище. 

53-летний боец 12 отдельного мотопехотного батальона Леонид Проводенко погиб 29 декабря во время боя с боевиками в районе Авдеевки. Его тело боевики похитили, глумились над ним, сняли все это на видео и выложили в сеть. 

"Павшему Леониду Проводенку было 53 года. До войны он жил в поселке Михайловка на Луганщине, работал гражданским инспектором по охране природы. Женат, имел двух сыновей. Когда началась оккупация, вывез семью в Киев, а сам 6 августа 2014 года ушел добровольцем на фронт. Служил в 12 батальоне, всегда занимался младшими товарищами, поддерживал казацкие обычаи. Мечтал освободить родную деревню и вернуться в родительский дом, к любимой работе", - рассказали в 72 ОМБР о погибшем бойце. 

По материалам: 112 Украина
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Тэги Киев боевики Авдеевка
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