В центре Киева нашли тайник с гранатами — Шкиряк

В тайнике также были патроны и взрывчатка.
Сотрудники киевской полиции и Службы безопасности Украины обнаружили боевые гранаты РГД и Ф-1, несколько сотен патронов и полтора килограмма тротила в нежилом помещении на улице Грушевского.
"Схрон террористов находился на маршруте запланированного торжественного шествия. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, выясняются все обстоятельства", - написал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.
По его словам, вероятно антигосударственную диверсию со стороны враждебных сил планировали осуществить во время марша патриотов, посвященном Дню Покровы Пресвятой Богородицы - Дню Защитника Украины.
Он также подчеркнул, что завтра все торжественные мероприятия пройдут по плану, согласно заявок поданных организаторами.
Шкиряк подчеркнул, что подразделения МВД, Нацполиция, Национальная гвардия и СБУ будут находиться в состоянии повышенной готовности и немедленно отреагируют на любые вызовы.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайники с оружием в Луганской и Донецкой областях.ZN.UA