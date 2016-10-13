В центре Киева нашли тайник с гранатами — Шкиряк

В тайнике также были патроны и взрывчатка.

Обнаруженная оперативниками взрывчатка Зорян Шкиряк/Facebook

Сотрудники киевской полиции и Службы безопасности Украины обнаружили боевые гранаты РГД и Ф-1, несколько сотен патронов и полтора килограмма тротила в нежилом помещении на улице Грушевского.

"Схрон террористов находился на маршруте запланированного торжественного шествия. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, выясняются все обстоятельства", - написал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.

По его словам, вероятно антигосударственную диверсию со стороны враждебных сил планировали осуществить во время марша патриотов, посвященном Дню Покровы Пресвятой Богородицы - Дню Защитника Украины.

Он также подчеркнул, что завтра все торжественные мероприятия пройдут по плану, согласно заявок поданных организаторами.

Шкиряк подчеркнул, что подразделения МВД, Нацполиция, Национальная гвардия и СБУ будут находиться в состоянии повышенной готовности и немедленно отреагируют на любые вызовы.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайники с оружием в Луганской и Донецкой областях.