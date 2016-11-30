Пострадавших нет, повреждено три автомобиля.

Взрыв повредил три автомобиля

В центре Днепра произошел взрыв, предположительно ручной гранаты, жертв и пострадавших нет.

По данным полиции, инцидент произошел около 18:00, на месте работает следственно-оперативная группа, передает "Радио Свобода".

"Взрыв произошел на улице Грушевского, 43. На парковке было три авто, сейчас оценивается повреждения каждого из них. Также было повреждено окно здания. Пострадавших нет", - сообщила пресс-секретарь областного управления полиции Анна Старчевская.

По данным местных общественных активистов, взрыв произошел возле офиса партии "Национальный корпус". Однако в областной организации партии сообщили, что офис их в Днепре расположен по другому адресу.