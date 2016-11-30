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В центре Днепра произошел взрыв

30 ноября в 22:32

Пострадавших нет, повреждено три автомобиля.

Днепр взрыв
Взрыв повредил три автомобиля

В центре Днепра произошел взрыв, предположительно ручной гранаты, жертв и пострадавших нет.   

По данным полиции, инцидент произошел около 18:00, на месте работает следственно-оперативная группа, передает "Радио Свобода".

"Взрыв произошел на улице Грушевского, 43. На парковке было три авто, сейчас оценивается повреждения каждого из них. Также было повреждено окно здания. Пострадавших нет", - сообщила пресс-секретарь областного управления полиции Анна Старчевская.

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По данным местных общественных активистов, взрыв произошел возле офиса партии "Национальный корпус". Однако в областной организации партии сообщили, что офис их в Днепре расположен по другому адресу. 

По материалам: Радио Свобода
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