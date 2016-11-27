В Брюсселе почтили память жертв Голодомора

В поминальной литургии приняли участие представители украинской диаспоры и дипломаты.

Иерархи УПЦ КП, УКГЦ и УАПЦ провели совместную литургию, посвященную памяти жертв геноцида Mission Ukraine to Nato

В Брюсселе состоялась панихида, приуроченная ко

"Поминальным звоном и совместной молитвой Брюссель почтил память жерт Голодомора-геноцида в Украине", – сказано в сообщении пресс-службы Миссии Украины в НАТО, опубликованном вечером в воскресенье, 27 ноября.

Для проведения панихиды в столице Бельгии объединились иерархи Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви и Украинской автокефальной православной церкви.

На поминальной литургии присутствовали дипломаты, а также представители украинской диаспоры.

Напомним, в четвертую субботу ноября в Украине проходит День памяти жертв голодоморов. В этом году исполняется 84-я годовщина организованного коммунистической властью бывшего СССР геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов, который унес жизни более четырех миллионов человек, или 13% всего населения Украины.

Подробнее о геноцидечитайте в статье Сергея Махуна "Голодомор 1932-1933: Как "горела жизнь" украинских крестьян" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".