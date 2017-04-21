В Броварах задержали чиновницу Пенсионного фонда

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Ее подозревают в хищении 2 млн гривень.

Чиновница Пенсионного фонда самовольно раздавала пенсии

В городе Бровары Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали чиновницу Пенсионного фонда за хищение свыше 2 миллионов гривень, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, чиновница в течение 2013-2016 годов незаконного оформила выплату пенсий 41 человеку, которые не достигли пенсионного возраста.

Ее задержали по месту жительства родственников. Женщине было вручено сообщение о подозрении в совершении преступлений по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 18 апреля, задержали следователя одного из районных отделов полиции Киева при получении 100 тысяч гривень взятки.