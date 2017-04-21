В Броварах задержали чиновницу Пенсионного фонда

Ее подозревают в хищении 2 млн гривень.
По данным СБУ, чиновница в течение 2013-2016 годов незаконного оформила выплату пенсий 41 человеку, которые не достигли пенсионного возраста.
Ее задержали по месту жительства родственников. Женщине было вручено сообщение о подозрении в совершении преступлений по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 18 апреля, задержали следователя одного из районных отделов полиции Киева при получении 100 тысяч гривень взятки.ZN.UA