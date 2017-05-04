В БПП подтвердили прекращение гражданства Артеменко

Лишившись гражданства, автор "мирного плана" автоматически потеряет и депутатский мандат.

После лишения гражданства и депутатского иммунитета Артеменко могут задержать Andrey Artemenko / Facebook

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз подтвердила, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата

"Андрей Артеменко потерял гражданство Украины. Об этом свидетельствует указ президента Украины Петра Порошенко. Согласно п.1 ст.20 закона Украины "О гражданстве Украины", гражданство Украины теряется, если гражданин Украины добровольно приобрел гражданство другой страны. Указ президента также означает потерю Артеменко статуса народного депутата Украины, что не требует голосования сессионного зала", - написала политик на своей странице в Facebook вечером в четверг, 4 мая.

Фриз напомнила, что согласно закону "О статусе народного депутата Украины", полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае прекращения его гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины.

Таким образом, у прокуратуры есть все основания для задержания Артеменка и следственных действий в рамках уголовного производства по ст. 111 Уголвоного кодекса (государственная измена), фигурантом которого является экс-"радикал", подытожила депутат.

Как сообщалось, 7 мая глава парламентской партии "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Артеменко. В то же время, член комиссии при президенте по вопросам гражданства Валерий Пацкан сообщил, что вопрос Артеменко комиссией еще не рассматривался.

Напомним, 19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сейтера, у которого были деловые отношения с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.

После этого фракция "Радикальной партии" приняла решение об исключении Артеменко из своего состава. Генпрокуратура открыла в отношении Артеменко уголовное производство по статье 111 УК (государственная измена), а также инициировала процедуру прекращение его гражданства.