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В бою за промзону Авдеевки погибли трое украинских военных

29 января в 14:11

Пророссийские террористы заявляют о смерти своего командира.

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В Минобороны подтвердили гибель троих украинских военных в Авдеевке.
Радіо Свобода
Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник подтвердил смерть троих украинских солдат во время отражения штурма промзоны в Авдеевке, который начался сегодня утром.

"К сожалению, по состоянию на эту минуту имеем подтвержденную информацию о трех погибших воинов и одного раненого", - сказал Мотузяник, сообщает УНИАН.

Он добавил, что ситуация в промзоне Авдеевки остается напряженной. Враг обстреливает украинские позиции из всего своего арсенала, но не решается идти снова в наступление.

"Украинские войска сейчас находятся в состоянии повышенной боеготовности по всей линии соприкосновения", - подчеркнул Мотузяник.

Тем временем, террористы заявляют о смерти одного из своих командиров. Самозваный "глава совбеза ДНР" Александр Ходаковский написал об этом на своей странице в Facebook.

"...командир батальона Иван Андреевич, мой старый друг и верный соратник, одним из первых пришел в "Восток", и помогал мне его создавать. Сегодня утром он лично повел подкрепления на позицию, что уничтожали. А теперь его нет. Один из раненых, выведенных из боя, сообщил эту трагическую весть", - написал он.

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Напомним, что сегодня утром террористы начали штурм промзоны Авдеевки. Сообщалось о потерях с украинской стороны, однако никаких конкретных данных до сих пор не было.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

По материалам: УНИАН
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Тэги Украина командир террористы АТО
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