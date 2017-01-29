В бою за промзону Авдеевки погибли трое украинских военных

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Пророссийские террористы заявляют о смерти своего командира.

В Минобороны подтвердили гибель троих украинских военных в Авдеевке. Радіо Свобода

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник подтвердил смерть троих украинских солдат во время отражения, который начался сегодня утром.

"К сожалению, по состоянию на эту минуту имеем подтвержденную информацию о трех погибших воинов и одного раненого", - сказал Мотузяник, сообщает УНИАН.

Он добавил, что ситуация в промзоне Авдеевки остается напряженной. Враг обстреливает украинские позиции из всего своего арсенала, но не решается идти снова в наступление.

"Украинские войска сейчас находятся в состоянии повышенной боеготовности по всей линии соприкосновения", - подчеркнул Мотузяник.

Тем временем, террористы заявляют о смерти одного из своих командиров. Самозваный "глава совбеза ДНР" Александр Ходаковский написал об этом на своей странице в Facebook.

"...командир батальона Иван Андреевич, мой старый друг и верный соратник, одним из первых пришел в "Восток", и помогал мне его создавать. Сегодня утром он лично повел подкрепления на позицию, что уничтожали. А теперь его нет. Один из раненых, выведенных из боя, сообщил эту трагическую весть", - написал он.

Напомним, что сегодня утром террористы начали штурм промзоны Авдеевки. Сообщалось о потерях с украинской стороны, однако никаких конкретных данных до сих пор не было.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.