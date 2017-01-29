В бою за промзону Авдеевки погибли трое украинских военных

Пророссийские террористы заявляют о смерти своего командира.
"К сожалению, по состоянию на эту минуту имеем подтвержденную информацию о трех погибших воинов и одного раненого", - сказал Мотузяник, сообщает УНИАН.
Он добавил, что ситуация в промзоне Авдеевки остается напряженной. Враг обстреливает украинские позиции из всего своего арсенала, но не решается идти снова в наступление.
"Украинские войска сейчас находятся в состоянии повышенной боеготовности по всей линии соприкосновения", - подчеркнул Мотузяник.
Тем временем, террористы заявляют о смерти одного из своих командиров. Самозваный "глава совбеза ДНР" Александр Ходаковский написал об этом на своей странице в Facebook.
"...командир батальона Иван Андреевич, мой старый друг и верный соратник, одним из первых пришел в "Восток", и помогал мне его создавать. Сегодня утром он лично повел подкрепления на позицию, что уничтожали. А теперь его нет. Один из раненых, выведенных из боя, сообщил эту трагическую весть", - написал он.
Напомним, что сегодня утром террористы начали штурм промзоны Авдеевки. Сообщалось о потерях с украинской стороны, однако никаких конкретных данных до сих пор не было.
Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.
Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.УНИАН