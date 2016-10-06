В "Борисполе" задержали иностранного наемника "ДНР"

Задержанный принимал участие в боевых действиях в Дебальцево и Донецком аэропорту.

Задержанный наемник сотрудничал с российскими спецслужбами и тренировал боевиков 112.ua

Служба безопасности Украины и пограничная служба задержали наемника, который воевал на стороне террористической организации "ДНР", во время пересечения границы в терминале "D" Международного аэропорта "Борисполь", сообщили в пресс-службе СБУ.

"Во время досмотра правоохранители обнаружили паспорт Бразилии, военный билет "ДНР", приказ за подписью Стрелкова о награждении медалью и ноутбук, на котором выявлена интернет-переписка с представителями террористических группировок", - говорится в сообщении.

В Службе безопасности подчеркнули, что осенью 2014 года 32-летний задержанный прибыл на временно оккупированные территории Украины, где принимал участие в боевых действиях в районах Вергуловки, Первомайского, Горловки, Старобешево, Дебальцево и Донецкого аэропорта.

В СБУ также добавили, что задержанный имеет позывной "Горлорез", окончил академию военной полиции и некоторое время учился в Курском государственном университете, а также сотрудничал с российскими спецслужбами, тренировал боевиков, формировал расчеты минометных батарей.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины."

Ранее сообщалось, что В СБУ сообщили подробности спецоперации по перехвату контрабанды в районе Гранитного.