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В "Борисполе" задержали гражданина РФ, которого разыскивает Интерпол за причастность к терроризму

1 января в 18:00

Задержанного передано Национальной полиции.

борисполь
В "Борисполе" задержали гражданина РФ, которого разыскивал Интерпол за терроризм
Олег Стельмах

Вчера вечером, 31 декабря, в международном аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Киев" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина РФ, который находится в международном розыске Интерпола, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 года разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористическом сообществе", - говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что задержанного передано Национальной полиции.

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Ранее сообщалось, что на границе Украины с Венгрией произошла перестрелка между сотрудниками Государственной пограничной службы и контрабандистами.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Интерпол Борисполь пограничники терроризм
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