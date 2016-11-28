В больнице остаются девять пострадавших во время пожара в ночном клубе Львова

Один пациент ожогового отделения находится в тяжелом состоянии.
"В больницах остаются 9 человек, все в больнице №8", – пояснил Зуб журналистам в понедельник, 28 ноября. Он также добавил, что все пострадавшие находятся в ожоговом отделении. Состояние одного из них – тяжелое, у пациента поражена большая часть кожи.
Напомним, в ночб на понедельник, 28 ноября, в ночном клубе Львова MI100 произошел пожар, во время которого пострадали 22 человека. 14 человек были госпитализированы, в том числе, двое попали в реанимацию в тяжелом состоянии.
Отмечается, что среди посетителей была сильная паника, что значительно усложнило процесс эвакуации.ZN.UA