В больнице остаются девять пострадавших во время пожара в ночном клубе Львова

Один пациент ожогового отделения находится в тяжелом состоянии.

Из больниц Львова выписали пять человек, пострадавших во время пожара в клубе MI100 ГСЧС Украины

В городской больнице№8 находятся девять человек, получивших ожоговые травмы во время пожара в ночном клубе MI100. Пять человек, госпитализированных накануне, уже выписаны, сообщил начальник городского управления здравоохранения Владимир Зуб.

"В больницах остаются 9 человек, все в больнице №8", – пояснил Зуб журналистам в понедельник, 28 ноября. Он также добавил, что все пострадавшие находятся в ожоговом отделении. Состояние одного из них – тяжелое, у пациента поражена большая часть кожи.

Напомним, в ночб на понедельник, 28 ноября, в ночном клубе Львова MI100 произошел пожар, во время которого пострадали 22 человека. 14 человек были госпитализированы, в том числе, двое попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Отмечается, что среди посетителей была сильная паника, что значительно усложнило процесс эвакуации.