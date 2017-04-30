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В больнице Авдеевки скончался тяжелораненый военный

30 апреля в 01:39

Военный получил ранения при обстреле. 

Авдеевка
Под Авдеевкой вновь погиб военный
Donbass.ua
В больнице Авдеевки скончался военнослужащий, который сегодня получил тяжелые ранения в результате обстрела боевиками позиций ВСУ, об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. 

"Сегодня, 29 апреля, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении неподалеку от Авдеевки, пулевое сквозное проникающее ранение брюшной полости получил военнослужащий одного из подразделений", - говорится в сообщении. 

В пресс-центре отметили, что на данном направлении противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на данном участке действовали вражеские снайперы. 

Военнослужащий был срочно доставлен в больницу Авдеевки, где работает военная врачебно-сестринская бригада. Кроме того, учитывая состояние военнослужащего, у которого в результате ранения были повреждены органы и магистральные сосуды брюшной полости, в больницу прибыли хирурги 66 военно-мобильного госпиталя. Операция длилась более 5 часов, но спасти жизнь тяжелораненого военнослужащего не удалось.

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Как сообщалось, российские оккупанты обстреляли из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия позиции одной из бригад ВСУ вблизи Зайцево, в результате обстрела погиб украинский военнослужащий. 

По материалам: ZN.UA
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