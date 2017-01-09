В ближайшие дни в Украине ожидается небольшой снег и мороз

Погоду большей части страны будет определять поле пониженного атмосферного давления, холодная и влажная воздушная масса.

Морозы в Украине ослабеют kievcity.gov.ua

Во вторник, 10 января, ожидается, лишь в западных областях без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура в западных регионах, Винницкой и Одесской областях ночью 14-19°, в Карпатах 20-25° мороза, днем 6-11° мороза; на остальной территории ночью 8-13°, днем 4-9° мороза, в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской области и в Крыму в течение суток 2-7° мороза.

В Киеве прогнозируется небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10° мороза, днем 4-6° мороза.

В среду, 11 января, ночью без осадков; днем в южной части страны и большинстве западных и центральных областей прогнозируется снег, на юге - мокрый снег с дождем, местами гололед, на остальной территории - без осадков. На дорогах страны гололедица.

Ветер восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, в южной части, Кировоградской и Днепропетровской областях - порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, в западных областях 13-18°; днем в большинстве областей 2-7° мороза, в южной части от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму 3-8° тепла.

В Киеве 11 января без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 3-5° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, среднегодовая температура в 2016 году в Киеве составляла +9,5°, что на 1,8° превышает климатическую норму.

Большинство месяцев года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, особенно февраль – на 6,2°. Вместе с тем прохладные октябрь и ноябрь существенно снизили среднегодовую температуру. Холоднее всего было 4 января – -19,4°. Самым теплым днем было 17 июля, когда температура в тени достигала +35,4°.

В целом в 2016 году в Киеве было зафиксировано 33 температурных рекорда, причем больше всего 10 и 7 их было в феврале и апреле соответственно. Все они зафиксированы в сторону превышения предыдущих значений, кроме одного – 21 июля, когда значение максимальной температуры для этого дня был понижено.

Хотя осадков выпало в пределах нормы – 654 мм, выпадали они крайне неравномерно. В частности, в мае и октябре их количество было почти в три раза выше нормы. При этом с июня по сентябрь в Киеве наблюдался значительный недобор осадков.