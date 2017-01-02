В ближайшие дни до 10° мороза в Карпатах, в Киеве около 0°

В южной части Украины, в восточных и прикарпатских областях ночью, утром местами туман, гололед.

В северных и западных областях пройдут небольшие осадки Василий Артюшенко, ZN.UA

В ближайшие сутки погоду большей части территории страны будет определять поле повышенного атмосферного давления, лишь в западных и северных областях малоактивный атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

В северных и западных областях пройдут небольшие осадки; температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах 5-10° мороза.

На остальной территории без существенных осадков; температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

В южной части Украины, в восточных и прикарпатских областях ночью, утром местами туман, гололед.

На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12м/с, в восточных областях в Крыму, Приазовье, в Карпатах и Прикарпатье отдельные порывы 15-18м/с.

Киеве во вторник небольшие осадки. Температура ночью и днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 03 января самая высокая температура днем была 6,1 в 1899г., самая низкая ночью -27,7 в 1908г.

В среду в западных , днем и в северных областях умеренный мокрый снег, в Карпатах и Закарпатье сильный, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах страны гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м / с, ночью в западных областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в Закарпатье и в Карпатах 7-12° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге до 5° тепла, в Карпатах 5-10° мороза.

В Киеве 4 января ночью без осадков, днем мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.