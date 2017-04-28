В Балаклее еще одна жительница стала жертвой взрыв на складе боеприпасов

Женщина умерла в больнице через месяц после ЧП.

От взрывов в Балаклее погибли два человка dsns.gov.ua

В Балаклее Харьковской области в местной больнице скончалась 55-летняя женщина, которая получила ранения в результате взрывов на складе боеприпасов в конце марта.

Пострадавшая была госпитализирована 23 марта, а умерла 25 апреля, сообщили в Балаклейской райгосадминистрации, пишет "Укринформ".

Ранее сообщалось об одной жертве, также женщине.

В городе Балаклея Харьковской области в ночь на 23 марта взорвался большой склад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды. В результате инцидента эвакуировано около 20 тысяч жителей Балаклеи и двух близлежащих населенных пунктов. Утром 24 марта председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что в разрушенных конструкциях жилого дома в районе взрывов спасатели обнаружили погибшую женщину 1951 года рождения.

СБУ возбудила по факту взрывов в Балаклее уголовное дело и расследует инцидент как диверсию. Кроме того, военная прокуратура возбудила по данным фактам уголовное производство по статье "Халатность".

Подробнее о масштабном пожаре на складах боеприпасов в Харьковской области читайте в статье Сергея Жукова "Склад проблем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".