В Балаклее еще одна жительница стала жертвой взрыв на складе боеприпасов

Женщина умерла в больнице через месяц после ЧП.
Пострадавшая была госпитализирована 23 марта, а умерла 25 апреля, сообщили в Балаклейской райгосадминистрации, пишет "Укринформ".
Ранее сообщалось об одной жертве, также женщине.
В городе Балаклея Харьковской области в ночь на 23 марта взорвался большой склад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды. В результате инцидента эвакуировано около 20 тысяч жителей Балаклеи и двух близлежащих населенных пунктов. Утром 24 марта председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что в разрушенных конструкциях жилого дома в районе взрывов спасатели обнаружили погибшую женщину 1951 года рождения.
СБУ возбудила по факту взрывов в Балаклее уголовное дело и расследует инцидент как диверсию. Кроме того, военная прокуратура возбудила по данным фактам уголовное производство по статье "Халатность".
Подробнее о масштабном пожаре на складах боеприпасов в Харьковской области читайте в статье Сергея Жукова "Склад проблем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Укринформ