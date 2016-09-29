В Бабьем Яру создадут Мемориальный центр жертв Холокоста к 80-й годовщине трагедии

Церемония подписания Декларации о намерении создать Мемориальный центр состоялась в Национальном музее Тараса Шевченко

В Киеве в Бабьем Яру будет создан первый Мемориальный центр жертв Холокоста "Бабий Яр".

Мемориал будет сооружен на месте массового уничтожения нацистами евреев, украинцев, цыган и представителей других национальностей. Открытие Мемориального центра запланирован в 2021 году – к 80-й годовщине трагедии

Соответствующую Декларацию о намерениях в 75-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру в четверг в Национальном музее Тараса Шевченко подписали: главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, основатель и вокалист рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, экс-президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский, спортсмен, благотворитель Владимир Кличко, бывший сенатор США Джо Либерман, бизнесмен и меценат Виктор Пинчук, бывший вице-канцлер Германии Йошка Фишер, бизнесмен и благотворитель Михаил Фридман, председатель фонда Мемориального центра "Бабий Яр" Павел Фукс, бизнесмен и благотворитель Герман Хан и бывший советский диссидент, председатель исполнительного совета Еврейского агентства для Израиля Натан Щаранский. Эта инициатива получила весомую поддержку киевского городского головы Виталия Кличко.

Инициативной группе еще предстоит разработать структуру и план развития Мемориального центра, обеспечить финансирование проекта.

Напомним, сегодня исполняется 75 лет с начала массовых расстрелов в Бабьем Яре. В столице пройдут учебно-практические конференции, выставки, семинары, кинопоказы, театральные представления. До 27 ноября в Музее истории Киева проходит выставка "Бабий Яр - память на фоне истории".