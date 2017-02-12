В Авдеевку из эвакуации возвращаются мирные жители

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Сегодня двумя автобусами в город вернулись 22 человека.

В Авдеевку возвращаются люди Сайт СНБО

Эвакуированные из разрушенной обстрелами боевиковжители, начали возвращаться обратно, сообщил сотрудник Центра военно-гражданского сотрудничества, полковник Вячеслав Раевский.

"С началом активной фазы боевых действий из Авдеевки было вывезено порядка 300 человек, как взрослых, так и детей", - отметил полковник Ревский.

По словам военного, в воскресенье, 12 февраля, в Авдеевку вернулось 22 человека, сотрудники центра вывезли их двумя автобусами и сопровождали в дороге.

Беженцев приняли другие города Донетчины, в частности, Святогорск. Вернувшиеся жители выразили благодарность руководителям санаториев и пансионатов, в которых находились все это время, украинским военным, которые защищали Авдеевку, а также всем гражданам Украины, котрые с начала эскалации вооруженного конфликта присылали гуманитарную помощь жителям обстреливаемого города.

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Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее о социальной обстановке в Авдеевке читайте в статье Елены Розвадовской "Дети Авдеевки. Возвращение" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".