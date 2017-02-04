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В Авдеевке в понедельник заработают все школы – Жебривский

4 февраля в 21:55

В городе восстанавливается жизнь. 

Авдеевка стадион
В Авдеевке заработают школы
vp.donetsk.ua
В понедельник планируют начать работу все школы города Авдеевка, заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский на своей странице в Facebook. 

"В Авдеевке в рабочем режиме работают управления Казначейства, "Укрпочта", больница, полиция, канализационно-насосная станция, фильтровальная станция. Вчера в городе работали две школы №7 и №1 и в них обучалось 228 детей. В понедельник, по возможности, запустим и другие школы и детские сады. Школы и детские учреждения города обеспечены бомбоубежищами ", - отметил он. 

По его словам, на данный момент подключено 24 передвижных электрогенератора во всех социально значимых объектах Авдеевки. В городе работают 11 пунктов обогрева населения.

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Как сообщалось, бригада электриков так и не смогла добраться к месту повреждения ЛЭП под Авдеевкой из-за обстрелов боевиков.

По материалам: ZN.UA
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