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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Несмотря на наличие в храмах российских "казаков", в Севастополе служили на русском, украинском и греческом.

В оккупированном Крыму на Пасху вспомнили об украинском языке Василий Артюшенко, ZN.UA

В оккупированном Россией Крыму нав Севастополе Евангелие прочитали на трех языках – украинском, русском и греческом, сообщает издание " Крым. Реалии ".

По словам очевидцев, все желающие освятить пасхальные куличи традиционно собрались в Покровском соборе Севастополя, охрана и полиция на улицах огорода практически отсутствовала.

Однако, по данным прихожан, наравне с уполномоченными правоохранителями в церквах аннексированного полуострова находились "казаки с нагайками".

Сегодня христине восточного обряда празднуют Воскрешение Господне. По данным полиции, на пасхальные праздники ожидается проведение богослужений в более чем 15 тысячах культовых сооружениях. Участие в них могут принять почти 8 млн граждан. В пасхальную ночь за общественным порядком следили 25 тысяч правоохранителей.

Православные храмы и церковные общины Крыма и Севастополя находятся в подчинении Киевской митрополии Московского патриархата. При этом представители Киевского патриархата после аннексии полуострова неоднократно подвергались давлению со стороны российских оккупационных "властей" Крыма.

На соборе украинских и крымских епископов в Киеве осенью 2014 года было принято итоговое решение о поддержке территориальной целостности Украины и осуждении попыток посеять смуту и раздор.