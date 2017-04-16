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В аннексированном Крыму на Пасхальной службе читали Евангелие на украинском

16 апреля в 16:24

Несмотря на наличие в храмах российских "казаков", в Севастополе служили на русском, украинском и греческом.

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В оккупированном Крыму на Пасху вспомнили об украинском языке
Василий Артюшенко, ZN.UA
В оккупированном Россией Крыму на Пасхальной всенощной службе в Севастополе Евангелие прочитали на трех языках – украинском, русском и греческом, сообщает издание "Крым. Реалии".

По словам очевидцев, все желающие освятить пасхальные куличи традиционно собрались в Покровском соборе Севастополя, охрана и полиция на улицах огорода практически отсутствовала.

Однако, по данным прихожан, наравне с уполномоченными правоохранителями в церквах аннексированного полуострова находились "казаки с нагайками".

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Сегодня христине восточного обряда празднуют Воскрешение Господне. По данным полиции, на пасхальные праздники ожидается проведение богослужений в более чем 15 тысячах культовых сооружениях. Участие в них могут принять почти 8 млн граждан. В пасхальную ночь за общественным порядком следили 25 тысяч правоохранителей

Православные храмы и церковные общины Крыма и Севастополя находятся в подчинении Киевской митрополии Московского патриархата. При этом представители Киевского патриархата после аннексии полуострова неоднократно подвергались давлению со стороны российских оккупационных "властей" Крыма.

На соборе украинских и крымских епископов в Киеве осенью 2014 года было принято итоговое решение о поддержке территориальной целостности Украины и осуждении попыток посеять смуту и раздор.

По материалам: Крым.Реалии
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Тэги Крым Пасха Украина Севастополь
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